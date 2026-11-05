Serie A, la schedina dell’11ª giornata: pronostici e comparazione quote
Serie A, la schedina dell’11ª giornata: pronostici e comparazione quote
Due multiple da quattro partite per il prossimo turno di campionato: analisi dei possibili esiti e confronto quote tra PokerStars, Bwin ed Eurobet.
Giovanni Montopoli
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La Serie A torna protagonista con l'undicesima giornata di campionato, in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre, ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Un fine settimana che promette spettacolo e punti pesanti, con diverse sfide capaci di incidere sugli equilibri della classifica. Si parte con Venezia-Udinese, mentre il sabato propone, tra le altre, il derby emiliano Parma-Bologna e Roma-Sassuolo. Il programma domenicale alza ulteriormente il livello con Napoli-Lazio, Genoa-Milan e Fiorentina-Juventus, tre confronti particolarmente interessanti per il momento delle squadre coinvolte e per le possibili ripercussioni sulla corsa alle posizioni europee.
Tra squadre alla ricerca di continuità, formazioni chiamate a reagire agli ultimi risultati e sfide che si preannunciano equilibrate, l'undicesimo turno offre numerosi spunti per l'analisi dei pronostici. Nella nostra schedina della Serie A prendiamo in esame alcune delle partite più interessanti del weekend, valutando il rendimento recente delle protagoniste, il fattore campo e le possibili chiavi tattiche degli incontri. Spazio quindi alla comparazione delle quote proposte dai principali operatori, con un confronto tra i mercati più significativi e i possibili esiti delle gare selezionate.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
La prima schedina dell’11ª giornata di Serie A propone una combinazione costruita su quattro partite molto diverse tra loro. Si parte da Cagliari-Frosinone, con il segno 1 proposto a 2.60 da PokerStars, 2.56 da Bwin e 2.65 da Eurobet, mentre in Parma-Bologna la scelta cade sul successo esterno rossoblù, quotato 1.80 da PokerStars, 1.77 da Bwin e 1.82 da Eurobet. Più alta invece la quota del pareggio in Roma-Sassuolo, selezione indicata a 5.75 da PokerStars e Bwin e 5.60 da Eurobet. Chiude la prima multipla il segno 1 in Napoli-Lazio, con il successo dei partenopei valutato 2.20 da PokerStars ed Eurobet e 2.05 da Bwin. Una schedina che alterna esiti più lineari ad altri decisamente più complessi, soprattutto per quanto riguarda il pareggio dell’Olimpico.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
La seconda schedina punta invece su un mix tra favoriti e possibili sorprese. In Torino-Lecce il segno 1 è quotato 1.80 da PokerStars ed Eurobet e 1.75 da Bwin, mentre in Genoa-Milan la giocata più coraggiosa è la vittoria dei rossoblù, proposta a 4.50 da PokerStars e 4.40 da Bwin ed Eurobet. In Monza-Atalanta gli operatori danno fiducia al segno 2, valutato 2.00 da PokerStars ed Eurobet e 1.93 da Bwin. Completa la schedina il pareggio in Fiorentina-Juventus, esito fissato a 3.60 da PokerStars e Bwin e 3.55 da Eurobet. Anche in questo caso il potenziale rendimento cresce grazie a una selezione che abbina pronostici più attesi a giocate dal coefficiente di rischio superiore.