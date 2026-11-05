La Serie A torna protagonista con l'undicesima giornata di campionato, in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre, ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Un fine settimana che promette spettacolo e punti pesanti, con diverse sfide capaci di incidere sugli equilibri della classifica. Si parte con Venezia-Udinese, mentre il sabato propone, tra le altre, il derby emiliano Parma-Bologna e Roma-Sassuolo. Il programma domenicale alza ulteriormente il livello con Napoli-Lazio, Genoa-Milan e Fiorentina-Juventus, tre confronti particolarmente interessanti per il momento delle squadre coinvolte e per le possibili ripercussioni sulla corsa alle posizioni europee.

Tra squadre alla ricerca di continuità, formazioni chiamate a reagire agli ultimi risultati e sfide che si preannunciano equilibrate, l'undicesimo turno offre numerosi spunti per l'analisi dei pronostici. Nella nostra schedina della Serie A prendiamo in esame alcune delle partite più interessanti del weekend, valutando il rendimento recente delle protagoniste, il fattore campo e le possibili chiavi tattiche degli incontri. Spazio quindi alla comparazione delle quote proposte dai principali operatori, con un confronto tra i mercati più significativi e i possibili esiti delle gare selezionate.

Schedina n°1

Schedina n°1 Cagliari-Frosinone 1 2.60 2.56 2.65 Parma-Bologna 2 1.80 1.77 1.82 Roma-Sassuolo X 5.75 5.75 5.60 Napoli-Lazio 1 2.20 2.05 2.20 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Schedina n°2

Schedina n°2 Torino-Lecce 1 1.80 1.75 1.80 Genoa-Milan 1 4.50 4.40 4.40 Monza-Atalanta 2 2.00 1.93 2.00 Fiorentina-Juventus X 3.60 3.60 3.55 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La prima schedina dell’11ª giornata di Serie A propone una combinazione costruita su quattro partite molto diverse tra loro. Si parte da, con il segno 1 proposto a, mentre inla scelta cade sul successo esterno rossoblù, quotato. Più alta invece la quota del pareggio in, selezione indicata a. Chiude la prima multipla il segno 1 in, con il successo dei partenopei valutato. Una schedina che alterna esiti più lineari ad altri decisamente più complessi, soprattutto per quanto riguarda il pareggio dell’Olimpico.La seconda schedina punta invece su un mix tra favoriti e possibili sorprese. Inil segno 1 è quotato, mentre inla giocata più coraggiosa è la vittoria dei rossoblù, proposta a. Ingli operatori danno fiducia al segno 2, valutato. Completa la schedina il pareggio in, esito fissato a. Anche in questo caso il potenziale rendimento cresce grazie a una selezione che abbina pronostici più attesi a giocate dal coefficiente di rischio superiore.