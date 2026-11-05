Matteo Barzaghi sul sito di Sky Sport ha raccontato tutti i dietro le quinte di Feyenoord-Inter: il segnale di Chivu che ha scatenato l'inferno.

Alessandro Cosattini
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Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?

Matteo Barzaghi sul sito di Sky Sport ha raccontato tutti i dietro le quinte di Feyenoord-Inter, match vinto 3-0 dai nerazzurri dopo il ko nel derby. E il giornalista ha aggiunto altri aneddoti su quanto accaduto in Olanda pochi giorni fa:

Chivu dopo Feyenoord-Inter

[...] "Pronti via, Chivu dà il segnale, si scatena l’inferno e 1-0 dopo 8’ De Kuip ammutolito. Spence, unico nuovo acquisto tra i titolari, vince il premio di Mvp. Pur senza aver mai saputo in vita sua cosa significasse perdere il derby di Milano. Gliel’hanno spiegato. E se anche lui a volte sembra atterrato da un altro pianeta, ha cominciato a capire.

Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
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Bisseck ormai parla da leader e zittisce tutti dopo il gol. Ha imparato anche lui negli anni. Si sbaglia e si riprova. Poi arriva il 2-0 di Pio che non segnava dal 14 settembre con l’Udinese. L’abbraccio di tutti. I senatori che annuiscono ed ecco che arriva la spiegazione empirica e concreta delle parole di Marotta che nel pre partita aveva esaltato “il gruppo sano”. Il 3-0 è di Zielinski, uno di quelli che non si scompone mai, nei periodi bui o davanti a un muro di olandesi.

Inter Chivu

Inter
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Per tutti questi motivi Chivu parla spesso di valori morali importanti e, nel post partita, ripete ancora una volta che non si può buttare via tutto per una sconfitta. Questo rimane il tema più importante".

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