Adani: “Dzeko importantissimo per l’Inter, ha fatto dimenticare Lukaku. Trovo ingiusto…”

Nel corso di 90 Minuto, l'ex difensore ha elogiato l'attaccante bosniaco

"Io credo che questo sia estremamente ingiusto quando si parla di un giocatore del genere. Un giocatore che pensa. gioca per la squadra, bravo a mettersi in proprio e a lavorare per gli altri. Quando si parla di Dzeko, si parla di un calciatore che in uno, due mesi di calcio, ha fatto dimenticare Lukaku. Subito introdotto negli schemi di Inzaghi e decisivo, importantissimo per questa squadra".