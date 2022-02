Inter-Milan, Andreolli: “Mi aspetto duelli tecnici. Se Inzaghi ha voluto dal mercato…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro in diretta da San Siro

Marco Andreolli ha analizzato il derby ai microfoni di Inter TV: "Una gara attesa da tutto il mondo e da tanto tempo, dopo due settimane in cui non si è giocato. Siamo tutti vogliosi di vedere una bella partita stasera. Speriamo che questo match ci dia la possibilità di vedere dei bei duelli tecnici. Chi risulta decisivo in queste partite sono giocatori che sono la spina dorsale di questa squadra. Tante volte i giocatori che decidono queste sfide hanno anche grande temperamento. Bisogna metterci qualcosa in più, grande personalità. L'attacco ci ha fatto vedere quanta varietà ha, le caratteristiche diverse di ogni giocatore. L'Inter ha tante possibilità e modi per andare in rete. Sarà importante andare ad occupare gli spazi lasciati liberi dagli avversari. Mi aspetto un Milan con Kessie trequartista che andrà a pressare alto, marcando Brozovic a uomo. Sappiamo come Dzeko sia un attaccante bravo a collegare il gioco tra centrocampo e attacco. Sarà una sfida aperta, sono due squadre che non danno punti di riferimento. Caicedo? E' un giocatore che il mister ha già allenato e che conosce molto bene. Sa che cosa può dare a questa squadra. Può dare una fisicità importante, che altri attaccanti forse non hanno. Se Inzaghi lo ha voluto in questo mercato di gennaio sa che cosa potrà dare alla squadra. Speriamo di vederlo presto in campo. Bastoni sta godendo di maggiore libertà nel buttarsi in avanti, nello sviluppo dell'azione. Ha anche grandi doti tecniche per fare gol. Con Perisic sta trovando un affiatamento incredibile".