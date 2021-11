Andreolli: “Dimarco? Il suo percorso un sogno per ogni ragazzino, dentro ti senti…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro di Venezia-Inter

Marco Andreolli ha analizzato la sfida tra Venezia e Inter in programma stasera: "Perisic e Barella ancora titolari? Due tre cambi li puoi fare, facendone di più rischi di cambiare la fisionomia della squadra. Ci sono alcuni giocatori che hanno caratteristiche uniche. Calhanoglu? Parliamo spesso delle qualità di questo giocatore ma il dato che balza all'occhio è come sia cresciuto nella sostanza, a 360°. Fare la mezz'ala è diverso, lui si sta adattando molto bene. I dati dei recuperi palla fatti parlano da soli. Dimarco? Ogni ragazzino che inizia il suo percorso nel settore giovanile sogna di andare in prima squadra. Io ho avuto questo privilegio di farlo dalla Primavera, lui ha fatto quasi tutto il percorso. E' qualcosa di unico. Dentro ti senti di dare ancora più cuore. Attacco? Non sempre abbiamo sfruttato tutte le occasioni create. Si può migliorare in questo".