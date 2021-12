Andreolli: “Stasera non si gioca contro Mourinho ma contro la Roma. L’Inter sta…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro prima di Roma-Inter

Marco Andreolli ha analizzato la sfida tra Roma e Inter: "Partita importantissima oggi, anche per il trend in crescita che sta avendo l'Inter. Le prestazioni ci sono sempre state fin dall'inizio della stagione. L'inter ha sempre dato l'impressione di creare tanto e proporre tanto. Si sono sempre create tante occasioni, mancava l'ultimo step che le abbiamo visto fare in questo ultimo mese. Le partite poi le decidono gli episodi. L'Inter aveva sempre dimostrato il grandissimo potenziale che aveva, sembra una squadra più quadrata. Ha raccolto risultati importanti anche quando non stava al 100% fisicamente. Quando hai tanti impegni tosti non puoi sempre essere al top della forma fisica. La squadra quando è successo lo ha capito, si è adeguata ed è riuscita a portare a casa il risultato. Ci sono defezioni sia da noi che da loro. Mourinho? Appena arrivato si parlava già di obiettivi importanti, con le prime vittorie. Poi si è passati come si suol dire "dalle stelle alle stalle". Vedremo come Mourinho deciderà di schierarsi. La squadra è maturata ancora di più in consapevolezza dei propri mezzi. Come possono cambiare le partite in una stagione. Avere la costanza di fare gol senza frenesia è un qualcosa che la squadra sta ritrovando ed è assolutamente positivo. Conoscere tutti i dettagli degli avversari, della partita, dei singoli giocatori anche per un difensore è una cosa estremamente positiva che non esisteva ai miei tempi. Arrivi più preparato. Avere tutte queste immagini. Stasera l'Inter non gioca contro Mourinho ma contro la Roma".