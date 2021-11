Andreolli: “Partita tosta, traguardo importante per il prestigio e per gli introiti”

L'analisi dell'ex giocatore nello studio di Inter TV

Marco Andreolli ha analizzato la sfida di Champions League in programma stasera: "Sarà una partita tosta, ma sono sicuro che l'approccio sarà quello giusto. Possiamo chiudere il discorso qualificazione. Per una società come l'Inter ritornare in un ottavo di Champions League è l'obiettivo minimo, un primo traguardo davvero importante quest'anno. Non solo da un punto di vista di prestigio ma anche economico. E sappiamo quanto gli introiti siano importanti per tutte le squadre in questo periodo storico".