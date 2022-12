Boban: “Questa Croazia è già nella storia. Brozovic instancabile. Non si chiudono…”

Intervistato da Sportske, Zvonimir Boban ha parlato del grande cammino della Croazia in questo Mondiale

Gianni Pampinella

Come quattro anni fa in Russia, la Croazia ha stupito tutti. La squadra di Dalic è in semifinale dove affronterà l'Argentina di Messi. "Questo è il più grande successo del calcio croato nella sua storia relativamente breve e ricca! Il più grande e importante!", dice Zvonimir Boban intervistato da Sportske. "Abbiamo fatto il nostro debutto nel 1998 e presentato al mondo un nuovo giocatore sulla scena globale. Ci sono voluti 20 anni per mostrare di nuovo al mondo, e ancora più generosamente, il talento dei calciatori croati. Il Qatar è la conferma più bella e importante del 1998 e del 2018. Già questa portata definisce il valore del calcio croato per sempre!".

"Dalić e i giocatori meritano tutti gli onori, hanno assicurato a tutti noi la conferma di una dimensione superiore e questo è fantastico per il calcio croato. Per battere questo Brasile, che, siamo realisti, è individualmente più forte di noi, e la Croazia è individualmente meno potente che in Russia, è stato necessario uno sforzo incredibile. La nostra Nazionale vive con la sua gente, non prende le distanze. È naturale per loro scendere nell'ampia area dell'hotel, dove ci sono fan, amici, parenti, media, desiderosi di condividere la sensazione di felicità con tutti. Non si chiudono in una stanza e passano ore sulla PlayStation. Sono spontanei ed emotivi, amano dare felicità alle persone".

"È fenomenale per me. Noi in Croazia dobbiamo rispettare tutti, compresi noi stessi. Per questo sono contento che il piccolo Livaković si stia dimostrando un portiere top, mi rende felice quando giocatori sempre nell'ombra, come Juranović, giocano così brillantemente contro i rivali più forti. Mi ripeto se segnalo l'instancabile Brozović o il focoso Perišić. Tutti loro, giovani e meno giovani, meritano di essere elogiati perché insieme hanno raggiunto questo, ripeto, a mio avviso, il più grande successo nella storia del nostro calcio".

(Sportske)