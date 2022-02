Finale Olanda-Spagna, Braafheid: “Giocatori con facce bianche. Sneijder ballava…”

Il giocatore stupito dall'atteggiamento dell'ex centrocampista nerazzurro qualche minuto prima della finale del Mondiale

Edson Braafheid è rimasto stupito nel 2010 a Johannesburg. Nel giorno della finale della Coppa del Mondo Olanda-Spagna, l'unico giocatore che è riuscito a godersi il momento tra gli olandesi è stato Wesley Sneijder . "Era l'unico a essere se stesso e non ha sofferto la pressione", ha detto il terzino sinistro.

"Stava ballando nel camerino al ritmo della musica di André Hazes ed era super rilassato. Altri giocatori erano bianchi in volto. La domanda allora è: come si fa a rendere normale una finale di Coppa del Mondo? Wesley aveva già sperimentato qualcosa di simile in passato, inoltre sapeva di essere di livello mondiale e si divertiva a giocare a calcio".