Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato di Allegri in vista del big-match di domani contro l'Inter:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Si gioca tanto. Arriva in una piazza che non lo voleva, parliamoci chiaro. Arriva da un momento di pressioni e da prestazioni negative. E' la partita di Max, che deve far vedere quanto è importante.

DAZN

Vorrei vedere un Napoli migliore rispetto alle prime due giornate. Ha perso male col Como, è la partita dove può risorgere ma anche sprofondare. Allegri in questo momento ha poche vittorie, vanno più i tecnici sanguigni, con uno spirito diverso. Non so se questo tipo di allenatori possono dare quella spinta che serve. Se perdi, c'è già un ambiente delicato a Napoli, non so cosa può fare".

screen SM

Juve-Milan

"Sono partite che non sono vitali ma che ti danno forza per continuare. Oggi vedo meglio la Juve, è più equilibrata. Per me è una bella partita ma vedo leggermente favorita la Juve. Per me la Juve lotterà per lo Scudetto".