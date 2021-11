Calhanoglu: “Siamo contenti perché siamo vicini al Milan e al Napoli. Oggi abbiamo…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Venezia: "Gol? Sono contento, era importante oggi. Sono contentissimo perché ho fatto gol da fuori area, ma la cosa più importante erano i tre punti. Sapevamo che era una partita pesante, in questo piccolo stadio con questa atmosfera. Poi abbiamo chiuso con il gol di Lauti. Siamo contenti perché siamo vicini al Milan e al Napoli. Voglio dare il massimo per la squadra, se faccio o non faccio gol mi interessa poco. L'importante è giocare bene e i tre punti. Oggi abbiamo mostrato con la mentalità giusta. Siamo contenti e andiamo a casa con i tre punti. Dobbiamo recuperare bene, giochiamo tante partite. La prossima con lo Spezia è un'altra partita importante. Vediamo cosa succede. Solo Messi ha segnato più di me da fuori area? Ci sta. Messi è un fenomeno, un giocatore incredibile. Dobbiamo stare seri lui è un fenomeno (ride ndr)".