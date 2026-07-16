Intervenuto su Youtube, Fabio Caressa non ha usato giri di parole per commentare i prezzi inflazionati relativi al mercato della Premier League:

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"Il Mondiale ha provato scientificamente che i prezzi del mercato dei calciatori in generale ma in particolare in Europa sono dei prezzi ridicoli, che non hanno nessuna giustificazione. Ora ditemi se Anderson è un giocatore da 130-140 mln di euro, Gordon è un giocatore da 80 mln di euro? Ma veramente mi dite questo? Allora Messi quando era giovane quanto valeva? Un miliardo? Quando dominava Ronaldo il Fenomeno quanto valeva? 1 miliardo e 200 milioni?

Stiamo raggiungendo cifre ridicole, anche gli stipendi che prendono sono ridicoli. Ve lo dico adesso e ne riparliamo tra 3-4 anni ma il calcio inglese andrà in difficoltà perché non è sostenibile, non ha nessun riscontro con la realtà. Quando si crea una bolla speculativa, prima o poi il mercato crolla, è una legge che c'è sempre stata. Vedrete che il mercato inglese crollerà, ci sono cifre senza senso"