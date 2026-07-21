Ciccio Colonnese, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del successo della Spagna nella finale di Coppa del Mondo e lo ha fatto toccando tanti temi. A partire da quello della qualità del calcio spagnolo, che è frutto di un lavoro accurato sui giovani e sul talento. L'ex calciatore non le ha mandate a dire quando ha dovuto intervenire sulla esclusione di Lautaro Martinez nella finale persa dalla squadra di Scaloni: CONTINUA A LEGGERE.