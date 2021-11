Damascelli: “Inzaghi ha tutto, l’Inter gioca bene senza il complesso di chi è partito”

Le parole del giornalista: "Dopo dieci anni l'Inter ha passato il girone in Champions, non trascuriamolo: gli altri allenatori, anche docenti di calcio, non ci erano riusciti"

Marco Astori

Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Tony Damascelli, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: "Inzaghi è alla prima esperienza in una grande, ha tutto: la sua Lazio giocava bene, l'Inter sta giocando bene senza il complesso di chi è partito. Dopo dieci anni l'Inter ha passato il girone in Champions, non trascuriamolo: gli altri allenatori, anche docenti di calcio, non ci erano riusciti", le sue parole.