Inter, Dybala idea forte: “Marotta attento alle evoluzioni, l’entourage ha fatto sapere…”

L'attaccante, in scadenza di contratto con la Juventus, è una pista seguita da vicino da Beppe Marotta, che lo conosce bene

"L’idea è forte e Marotta fa bene a tenere i fari accesi su un contratto in scadenza e una storia tutta da scrivere nonostante la ritrovata gioia dopo il gol in coppa Italia, ma le possibilità sarebbero davvero poche. L’entourage del giocatore fa sapere informalmente che il primo obiettivo resta quello di trovare un accordo con la Juventus e, caso mai, una diversa soluzione andrebbe cercata all’estero e non in Italia. Soprattutto non all’Inter per una sorta di rispetto per i tifosi bianconeri con i quali Dybala ha sempre avuto un ottimo rapporto e grande affetto".