Giovanni Capuano, con un post pubblicato su X, ha commentato la direzione di gara di Inter-Napoli, non nascondendo il suo disappunto per alcuni episodi: "A me l'arbitraggio di Sozza e della sua squadra non Ã¨ piaciutoÂ», ha detto il giornalista.

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«Non mi piace proprio il nuovo modello arbitrale, ma credo di averlo detto. Abituiamoci a questo criterioÂ», ha aggiunto ancora il giornalista che poi Ã¨ andato nel dettaglio degli episodi che hanno caratterizzato la gara del Meazza vinta dalla squadra di Chivu per tre a due. (CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE L'ANALISI DI CAPUANO)