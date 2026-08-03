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Pio Esposito e l'Inter, un matrimonio destinato a durare ancora a lungo. L'attaccante classe 2005, prodotto del settore giovanile nerazzurro, è sempre più vicino al rinnovo del contratto fino al 2031, con annesso adeguamento dell'ingaggio.

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Il Giorno fa il punto della situazione: "L'estate di Pio Esposito è cominciata con una scorpacciata di reti, cinque, segnate tutte in una volta contro l'Aasen, in Germania. Le restanti amichevoli, contro Karlsruhe e Manchester City, sono state un po' più in salita (anche per un feeling tutto da costruire con il giovane Iddrissou). In compenso il rinnovo con adeguamento fino al 2031 sembra andare in direzione opposta, verso una discesa sancita anche dalle parole dell'agente Mario Giuffredi".