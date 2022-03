L’ex vice del Basilea: “Ecco perché ho discusso con Esposito. Poco furbo? Non solo lui”

L'ex vice allenatore del club svizzero, Boris Smiljanic, ha parlato anche del gioiello nerazzurro

L'ex vice allenatore del Basilea, Boris Smiljanic, ha spiegato ai microfoni di Blick i motivi del suo addio al club (dopo l'esonero di Rahmen). Smiljanic ha voluto chiarire anche la presunta discussione con Sebastiano Esposito, della quale si era mormorato settimane fa: "Abbiamo avuto una breve discussione, ma nulla di importante. Esposito non aveva eseguito uno scatto fino in fondo. Allora l'avevo pregato di ripeterlo. Lui mi ha quindi chiesto perché lo dicessi sempre e solo a lui. Tutto qui. Sebastiano ha bisogno di una guida più stretta e dedicata. Ma è un bravo ragazzo. Mi piace molto. All'esonero di Rahmen ha messo like sui social? Su Instagram sono in molti ad agire in modo poco furbo, non solo lui. Per esempio 3000 persone e anche diversi giocatori hanno messo like al post che parlava della sconfitta del Basilea contro l'FCZ. Quello che voglio dire è che quando sul profilo del Basilea viene pubblicato qualcosa, i follower mettono like senza farsi troppi pensieri".