Facchetti: “Dopo Inter-Fiorentina non ho più letto nulla fino alla Juve. Ci hanno rotto…”

Dagli audio di Torino-Inter ai processi fatti a Inzaghi e all'Inter: il punto di Gianfelice Facchetti

"Un'impresa serviva ed eccola qua, tre punti d'oro e funerale all'Inter rimandato. Sofferta, sudata, voluta. Anche fortunata, certo, si può dire? Oppure gli uno a zero stiracchiati valgono solo quando vincono gli altri? Io l'avevo detto e ho le prove, "Vinciamo a Torino!". Conservo la schermata del messaggio inviato al mio amico Marco e ribadito a più riprese a tifosi bianconeri e non. Specie agli interisti sprofondati in un pessimismo leopardiano. Lo avevo affermato al fischio finale di Inter Fiorentina, invitando i miei compari di tifo dall'astenersi da processi sommari alla squadra e soprattutto a Inzaghi. Per questo non ho più letto né ascoltato nulla e nessuno fino a poche ore prima di Juve Inter". Gianfelice Facchetti non aveva dubbi. Mai dare per morta l'Inter e cedere alla tentazione di fare processi prima del tempo. L'Inter di Inzaghi torna a Milano con tre punti preziosissimi. L'ultima vittoria a Torino risale ad un decennio fa.

Gianfelice Facchetti ha sintetizzato per Leggo.it ciò che ci lascia Juve-Inter: "Ho ascoltato le gesta di un rigore sacrosanto fatto ribattere chissà poi perché. Il resto e' stato pazienza, carattere, desiderio di portare in salvo una vittoria necessaria per ribadire a tutti e a noi stessi che siamo vivi. Bravi ragazzi, bravo Mister, forse lasciati un po' soli tutti, alla vigilia di una gara spartiacque. Nei giorni in cui ci sfracellavano i cabasisi con gli audio di Torino-Inter, anziché difenderci chiedendo come mai tanta veemenza al contrario che in passato quando a farne le spese eravamo stati noi (Pjanic, do you remember?), siamo stati muti e rassegnati, alzando la voce per lo stadio di domani (quando?) e non per quello che ci succede dentro (oggi). Bravo Mister, ne sei uscito con poche parole e un pizzico di cazzimma in più per spegnere le malelingue. Domani sara' il tuo compleanno, potrai spegnere le candeline in santa pace!"