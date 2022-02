FANTACALCIO – Genoa-Salernitana: ecco le scelte dei due allenatori

Le scelte dei due allenatori per una sfida chiave in ottica salvezza

Al Luigi Ferrarsi va in scena una gara chiave nella corsa salvezza. Genoa e Salernitana sono a caccia di punti per sperare di rimanere nella massima serie. Blessin si affida a Vanheusden in difesa, mentre in attacco spazio a Destro. Per scardinare la difesa del Grifone, Colantuono schiera Djuric che sarà supportato da Verdi e Kastanos.