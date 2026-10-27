Dopo il pareggio spettacolare di Napoli, la Roma di Gian Piero Gasperini torna all'Olimpico ospitando il Cagliari

Marco Macca
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Dopo il pareggio spettacolare di Napoli, la Roma di Gian Piero Gasperini torna all'Olimpico ospitando il Cagliari, reduce da due sconfitte consecutive. Ecco le formazioni ufficiali:

gasperini champions roma
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ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Pisilli, De Roon, Molina; Soulé, Cristante; Castro. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

pisacane cagliari
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CAGLIARI (4-4-2): Caprile, Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Sugawara, Romano, Deiola, Adopo; Fadera, Nzola. Allenatore: Fabio Pisacane.

gasperini

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