Farris: “Calhanoglu sta bene, Correa voleva continuare. Marotta? Parole fanno piacere”

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa nel post match. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FcInter908

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, rimasto senza voce dopo la vittoria contro il Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa nel post match. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FcInter908: "I ragazzi ci stanno dando una grande mano, stiamo proponendo rotazioni e non è facile cambiare un blocco così di giocatori: le partite sono dispendiose, anche a livello mentale. Il campionato non è meno importante, nella prima parte abbiamo commesso diversi errori e avevamo necessità di rimetterci a posto in ottica corsa Champions.

Infortunati? Per Calhanoglu era normale turnover, Correa ha avuto un piccolissimo affaticamento: aveva dato disponibilità a continuare, ma abbiamo preferito tenerlo a riposo in vista delle prossime partite, troppo importanti. Il Milan? La sconfitta non deve incidere in nessuna maniera, anche noi abbiamo avuto una partita trappola: c'è stato dispendio di energie. Ma noi siamo scesi in campo consapevoli dei risultati in ottica campionato, la Champions è un'altra storia.

Il Sassuolo è fortissimo sugli esterni, non è una questione di giocatori: la partita è andata come pensavamo andasse. Serviva equilibrio e i ragazzi hanno contenuto molto bene. Asllani? Con noi ha sempre fatto il play, il gol di Frattesi è merito suo e delle sue capacità di inserimento. Calo mentale? Ne abbiamo parlato con lo staff, per noi è più fisica: tanti giocatori hanno speso anche in Champions, altri hanno meno minutaggio e c'è stato un calo. E poi il Sassuolo ha grande valore.

Le parole di Marotta? La società ci è sempre stata vicina: queste parole e i risultati fanno piacere. Ma ora conta solo martedì, non possiamo alzare la testa, dobbiamo rimanere concentrati per provare a portare avanti quello che all'inizio era solo un sogno".