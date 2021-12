Frosio (GdS): “Mauro Icardi? Se qualcuno lo prende, a occhio serve un mesetto per…”

Riflettori puntati sulla discutibile forma di Mauro Icardi

Mauro Icardi ha trascorso le vacanze di Natale in Argentina insieme alla sua famiglia, dopo aver ritrovato l'intesa con la moglie Wanda. Ultimamente il giocatore del Psg ha fatto parlare di sé soprattutto per eventi fuori dal campo, legati alla sua vita sentimentale. E nelle ultime immagini condivise da Wanda sui social è saltato all'occhio come anche la forma fisica di Icardi sia piuttosto rivedibile. Lo ha sottolineato anche il giornalista della Gazzetta dello Sport, Alex Frosio: "Se qualcuno lo prende, a occhio serve almeno un mesetto per ricondizionarlo e far chiudere la bocca al leone che ha tatuato in pancia".