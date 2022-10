Gasperini: “Ritorno di Gosens? Sta bene all’Inter, ora gioca con continuità. Gli auguro…”

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Atalanta-Lazio, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del giocatore nerazzurro

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Atalanta-Lazio, Gian Piero Gasperini ha parlato anche di Robin Gosens . Al tecnico della Dea viene chiesto se gli piacerebbe riabbracciare il giocatore: "No, lui sta bene con la maglia dell'Inter, adesso che ha iniziato a fare gol pure".

"Ha iniziato a giocare con continuità, gli auguro che possa raccogliere tutte le soddisfazioni che in questi mesi non è riuscito ad ottenere e che magari da adesso in poi cominci".