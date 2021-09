Inter giovanili, si comincia: i calendari dei campionati U18, U17, U16 e U15

Dopo Prima Squadra e Primavera, anche le formazioni dei più piccoli si preparano per tornare di nuovo in campo

Si comincia con l'Under 17, in campo già questo weekend: l'Inter di Polenghi ospita il Cittadella. Toccherà poi all'Under 18 di Zanchetta, in campo il 19 settembre, mentre la settimana successiva è il turno di Under 16 e Under 15.