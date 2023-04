Inter, Handanovic 7o nella storia della Serie A per presenze: il dato

Traguardo importante e prestigioso per Samir Handanovic . Il portiere sloveno, in campo da titolare contro l'Empoli nella 31.a giornata di Serie A, è salito al 7° posto solitario nella classifica dei giocatori più presenti nella storia del campionato italiano. Sono infatti 563 le presenze totali raccolte in Serie A da Handanovic, sommando quelle con Udinese (182), Treviso (3), Lazio (1) e Inter (377). Handanovic è il secondo straniero con più presenze nella storia della Serie A, davanti a lui solo Javier Zanetti (615 partite, tutte con l'Inter).

A livello assoluto il portiere nerazzurro è ora al settimo posto, il prossimo traguardo è la sesta piazza ora di Dino Zoff (570 partite in A). La classifica di ogni tempo della Serie A vede: Gianluigi Buffon (657), Paolo Maldini (647), Francesco Totti (619), Javier Zanetti (615), Gianluca Pagliuca (592), Dino Zoff (570), Samir Handanovic (563). In assoluto con la maglia dell'Inter Handanovic sale a 451 partite. E' il settimo giocatore per presenze in nerazzurro in Serie A e l'11° in assoluto pre presenze. Ivan Cordoba, 10° nella classifica all-time, ha collezionato 455 partite con l'Inter.