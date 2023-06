Inter, campagna promozionale per la tournée in Giappone. I volti dalla serie Holly & Benji

L'Inter si radunerà ad Appiano Gentile a luglio e poi partirà per la tournée in Giappone. Partita la campagna per pubblicizzare l'arrivo dei nerazzurri

L'Inter si radunerà ad Appiano Gentile a luglio e poi partirà per la tournée in Giappone . In attesa della ripresa della stagione è partita la campagna per pubblicizzare l'arrivo dei nerazzurri con alcuni testimonial speciali.

"L’Inter ha lanciato la campagna promozionale per la propria tournée in Giappone (24 luglio-1 agosto). Per farlo, ha usato testimonial speciali: posano, infatti, con la maglia nerazzurra i personaggi della leggendaria serie di manga “Captain Tsubasa”, nota in Italia come “Holly&Benji”. Rob Denton, Bruce Harper e Gino Hernandez sono i tre elementi scelti come volti per la campagna, alla quale è associato anche un gioco che metterà in palio le divise ufficiali dell’Inter come premio", spiega La Gazzetta dello Sport.