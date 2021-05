Inter, Ravezzani: “Conte strapagato per 2 anni. Ma è pessimo il fatto che…”

L'opinione del direttore di TeleLombardia: "Gli hanno comprato Lukaku, Hakimi, Barella, Eriksen, Sensi, Lazaro, Sanchez più un plotone di minori. Mai una cessione dolorosa"

"Conte è stato strapagato per 2 anni dall’Inter. Gli hanno comprato Lukaku, Hakimi, Barella, Heriksen, Sensi, Lazaro, Sanchez più un plotone di minori. Mai una cessione dolorosa. Che abbia preteso anche 7,5 mln da un club in grande difficoltà per andarsene mi sembra pessimo". Questo il pensiero di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito all'addio all'Inter di Antonio Conte, che ha deciso di non proseguire la sua avventura in nerazzurro dopo la vittoria dello scudetto.