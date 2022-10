Inter-Salernitana, Andreolli: “Siamo cresciuti. Lautaro e Dzeko hanno fatto una cosa…”

"Calhanoglu sta interpretando al meglio tutti i ruoli del centrocampo. Già l'anno scorso lo abbiamo visto crescere, adesso anche come mediano davanti alla difesa. Avere al suo fianco Mkhitaryan e Barella gli permette di non avere timore ad avanzare. Quando c'è da servire assist importanti si fa trovare pronto. Gosens? Avevamo e aveva bisogno anche lui di ritrovarsi. Bello l'applauso del pubblico sul suo ingresso in campo. Anche nei momenti di difficoltà il pubblico è sempre stato vicino alla squadra. Questo testimonia come ci sia stata un'evoluzione dal pubblico di San Siro. Gara da affrontare con la giusta determinazione. Quando la gamba non può essere la stessa devi sopperire con la testa, con la concentrazione. Anche in fase di non possesso palla. Acerbi permette a de Vrij di recuperare. Nelle passate stagioni quando gli impegni erano troppo numerosi veniva a mancare qualcosa dal punto di vista fisico. Stefan deve stare bene fisicamente. Lo scatto di Edin Dzeko e Lautaro nel secondo tempo su un contropiede della Salernitana significa molto per me. Un'immagine di come sia cambiato lo spirito e di come ci si aiuti. I giocatori stessi hanno ammesso che dovevano ritrovare la voglia di sacrificarsi l'uno per l'altro. Non c'è solo questo, in queste ultime settimane l'Inter è cresciuta molto", ha concluso Andreolli.