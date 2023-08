Dumfries a Inter TV: “Felice di aver segnato, l’importante è vincere. Quando arrivi qui…”

La trasferta di Cagliari regala altri tre punti meritati all'Inter. Ecco come ha commentato la vittoria Denzel Dumfries: "Troppo tempo che non facevo gol in campionato, adesso guardiamo avanti. Vorrei fare più gol per la squadra, l'importante è vincere. Importante è fare più gol dell'anno scorso, sono felice di aver segnato oggi. Personalmente mi piacerebbe segnare il più possibile. Abbiamo perso tanti giocatori e ne sono arrivati altrettanti. Quando si arriva all'Inter si trova una grande famiglia. Testa alla Fiorentina, che è un grande avversario".