Dimarco a Inter TV: “Tre punti pesanti, è cambiato qualcosa. Da un mese e mezzo…”

I nerazzurri tornano ad essere squadra nelle intenzioni e anche nel risultato. La vittoria in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta è un bottino prezioso. A commentarla ai microfoni di Inter TV Federico Dimarco : "Vinto un big match? Abbiamo incontrato un avversario molto difficile, mai facile vincere qui. Siamo contenti perché postiamo a casa tre punti pesanti.

"Non molliamo mai? Qualcosa è cambiato nell'ultimo periodo. Prima andavamo in svantaggio e ci buttavamo giù ora invece è cambiato l'atteggiamento. Io migliorato? Frutto del lavoro di questi mesi, la continuità nel giocare ti aiuta tanto. Penso che abbiamo alzato il livello al di là dell'averlo alzato io personalmente. Lo ha alzato tutta la squadra. Da un mese e mezzo a questa parte è sotto gli occhi di tutti che abbiamo cambiato atteggiamento. Per il momento siamo secondi al pari con Lazio e Milan. Dobbiamo cercare di ripartire più forti a gennaio, ci aspetta subito una partita importante", ha concluso il giocatore nerazzurro.