Inzaghi a Inter TV: “Sappiamo che c’è un asterisco in classifica, mancano dieci finali”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio conquistato a Torino: "Penso che nel primo tempo avremmo dovuto fare meglio a livello di atteggiamento e aggressività. Abbiamo avuto due occasioni limpide sulle quali loro hanno fatto due miracoli. Nonostante il primo tempo sotto tono, nel secondo tempo abbiamo giocato venticinque minuti nel migliore dei modi. Raggiungendo il pareggio prima si sarebbe potuto provare a vincere. Sanchez? Diciamo che stanno tornando tutti su ottimi livelli, sono soddisfatto. Mancano dieci finali in campionato da affrontare nel migliore dei modi. Bisogna andare avanti. La partita da recuperare con il Bologna? Sappiamo che c'è questo asterisco in classifica, ci sono tante partite prima. Dobbiamo concentrarci e cercare di fare nel migliore dei modi sapendo che ne mancano dieci più la semifinale in Coppa Italia".