Farris a Inter TV: “Atalanta, grande rispetto di noi. Se non puoi vincere non devi perdere”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Non dimentichiamo il dispendio fisico e mentale nei 120 minuti con la Juve. Oggi trovare la squadra più fisica non era l'ideale. Abbiamo provato a portarla a casa, ci teniamo il punto. Abbiamo una rosa che ci permette di dar qualche cambio. Siamo l'Inter e abbiamo voglia di fare bene in tutte le competizioni. Non le puoi vincere tutte altrimenti faremmo 120 punti. Se non puoi vincere non devi perdere, soprattutto se stai davanti e contro una squadra come l'Atalanta che è nell'elite ormai delle grandi squadre. Abbiamo sempre avuto le capacità di creare, molto bene non averlo subito".