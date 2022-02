Inzaghi a Inter TV: “Risultato bugiardo, ma questo è il calcio. Analizzare episodi e poi…”

Le parole del tecnico nerazzurro a Inter TV

Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta nel derby ai microfoni di Inter TV: "Il risultato è bugiardo ma questo è il calcio. Dovevamo essere bravi a fare un gol in più nei primi 65 minuti dove abbiamo fato. un ottimo derby. Gli episodi ci hanno penalizzato, dobbiamo essere bravi ad analizzarli perché una sconfitta nel derby brucia. Potevamo essere più lucidi e cattivi, ci sono gli avversari che sono rimasti in partita e bravi a capovolgere il risultato nel finale. Ho detto prima che dovremo essere bravi ad analizzare e vedere cosa non ha funzionato. Dovremo mettere qualcosina in più nelle prossime partite perché ci aspetta un calendario fitto. Abbiamo perso un po' di gestione della palla, dove siamo stati bravissimi per 70 minuti. Ci sono stati quei due episodi finali ad un risultato bugiardo. Sappiamo che è il calcio. Analisi e andare avanti".