Jacobelli: “Lukaku solo Inter, svolta vicina. Onana? Grande plusvalenza. A livello…”

"Secondo me siamo vicini alla svolta, Lukaku è pronto a tornare. Invece per quanto riguarda Onana, dal punto di vista economico è una grande plusvalenza, 55 milioni sono tanti. A livello tecnico parliamo di uno dei migliori in circolazione, ma per tutti quei soldi che l’Inter è pronta ad ottenere sarebbe una grande operazione in uscita. Vedendo anche la situazione complessiva vedo l’Inter in leggero vantaggio rispetto alle concorrenti”.