Juve, Christillin: “Scudetto? Magari, ma non vedo come. Ad Haifa inquietanti”

Intervenuta ai microfoni del Corriere dello Sport, Evelina Christillin, membro Uefa del Consiglio Fifa e tifosa della Juventus, ha parlato così del momento dei bianconeri: «Scudetto? Magari, ma non vedo come. Siamo a dieci punti dal Napoli, non è tanto questo perché già in passato rimonte simili sono riuscite. È che proprio non si vede gioco, non c’è grinta, i giocatori non corrono, sembrano tutti spaventati e in confusione. Senza scomodare altre squadre comunque più avanti, se uno guarda il Napoli vede un calcio che purtroppo non è neanche paragonabile a quello della Juve. Ci siamo illusi dopo le vittorie con Bologna e un Maccabi senza mezza squadra, ma ad Haifa abbiamo assisito a una partita inquietante».