LIVE, Inter-Juventus 0-0: Inzaghi conferma Calhanoglu dal primo minuto

MILANO - Si scalda il Meazza che registra il tutto esaurito per il Derby d'Italia. Nerazzurri chiamati a rialzare la testa in campionato dopo lo scivolone rimediato allo stadio Olimpico contro la Lazio e sul piatto arriva l'occasione ghiotta, la Juventus di Massimiliano Allegri. Simone Inzaghi conferma le voci della viglia, dentro Calhanoglu in mediana che prende il posto di Vidal con Darmian e Perisic impiegati sulle corsie esterne. In difesa si rivede Bastoni al posto di Dimarco mentre confermatissimo il tandem d'attacco composto da Lautaro e Dzeko.