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Roberto Mancini, ct della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Belgio in Nations League.

Quali sono le sue sensazioni personali nel tornare a Roma con l'Italia?

"Sarà emozionante, come sempre. Ci siamo tolti delle belle soddisfazioni all'Olimpico, speriamo di ripartire col piglio giusto anche domani".

Foto figc.it

Donnarumma ha detto che, per la prima volta, nello spogliatoio si è tornati a parlare della partita di Zenica. Lei come ha trovato i ragazzi? Ha notato la loro voglia di riscatto?"Il calcio è fatto anche di sconfitte assurde. Bisogna però andare avanti perché c'è sempre la possibilità di rifarsi velocemente e pensare al futuro".

Getty Images

Nonostante siate insieme da pochi giorni, c'è qualcuno dei giovani che l'ha sorpresa particolarmente?

"Abbiamo avuto appena due giorni di allenamenti, lunedì è stato più un giorno di conoscenza. C'è stato comunque il tempo di conoscere meglio i ragazzi che finora avevo visto soltanto nelle partite, è stato importante".

Far giocare sia Kean che Pio Esposito nel tridente d'attacco è una soluzione?

"Kean e Pio Esposito possono giocare insieme, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare. Speriamo di fare le scelte azzeccate".