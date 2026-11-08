A Ballando con le Stelle, l'ex attaccante ha raccontato i momenti bui attraversati quando era giocatore

Gianni Pampinella
matri (2)

VIDEO FCIN1908 / Matri: "Esposito? Tanta pressione. Thuram indispensabile, Lautaro..."

"Pensavo di avere la Sla, pensavo di avere la sclerosi multipla". È quanto ha svelato ieri, in occasione della puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1, l'ex attaccante Alessandro Matri. Il momento più difficile durante l' avventura al Milan dopo l'esperienza alla Juventus. (CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO)

Matri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti