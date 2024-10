«Non so se c’è una soluzione, forse se c’è soltanto da pedalare. Dare responsabilità a Vlahovic quando la squadra non crea neanche una palla gol in 90 minuti è difficile. Martedì la squadra non ha fatto nulla per metterlo nelle condizioni di tirare in porta, non possiamo scindere il centravanti dalla squadra. Lui non è uno di quelli che prende la palla e dribbla tre avversari, ma conclude il gioco dei compagni».