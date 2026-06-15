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fcinter1908 senza categoria Milan, scelto il nuovo allenatore: è fatta per Amorim, ecco tutti i dettagli
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Milan, scelto il nuovo allenatore: è fatta per Amorim, ecco tutti i dettagli
È fatta per Ruben Amorim al Milan: il club rossonero ha deciso il nuovo allenatore e in questi minuti ha chiuso l'operazione per lui
È fatta per Ruben Amorim al Milan: il club rossonero ha deciso il nuovo allenatore e in questi minuti ha chiuso l'operazione per lui.
Come riporta Matteo Moretto, l’allenatore portoghese firmerà un contratto fino al 2028. All’interno dell’accordo è presente anche l’opzione per un terzo anno aggiuntivo. Nelle prossime ore si completerà tutta la documentazione.
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