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Milan, scelto il nuovo allenatore: è fatta per Amorim, ecco tutti i dettagli

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È fatta per Ruben Amorim al Milan: il club rossonero ha deciso il nuovo allenatore e in questi minuti ha chiuso l'operazione per lui
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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È fatta per Ruben Amorim al Milan: il club rossonero ha deciso il nuovo allenatore e in questi minuti ha chiuso l'operazione per lui.

Milan Ibrahimovic Cardinale
Getty Images

Come riporta Matteo Moretto, l’allenatore portoghese firmerà un contratto fino al 2028. All’interno dell’accordo è presente anche l’opzione per un terzo anno aggiuntivo. Nelle prossime ore si completerà tutta la documentazione.

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