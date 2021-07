Olimpiade, il Brasile dovrà fare a meno di Breno: il portiere è risultato positivo al Covid

L'estremo difensore è risultato positivo al Covid al test a cui è stato sottoposto prima di partire dalla Serbia

L'estremo difensore è infatti risultato positivo al Covid al test a cui è stato sottoposto prima di partire dalla Serbia, dove la Seleçao ha svolto l'ultima parte della preparazione, verso il Giappone. Così ora lo stesso Breno, che ha sintomi lievi, è rimasto in quarantena nel ritiro, mentre il ct André Jardine si ritrova con un giocatore in meno e non si sa se potrà sostituirlo.