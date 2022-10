Youth League, pagelle Inter-Viktoria Plzen: Iliev si prende la scena, Carboni disegna calcio

Le pagelle di Fcinter1908: l'attaccante bulgaro è un incubo per la formazione ceca, che bel compleanno per Chivu!

Fabio Alampi

Impresa dell'Inter di Chivu, che batte 4-2 il Viktoria Plzen e conquista i playoff di Youth League con un turno di anticipo.

Queste le pagelle di Fcinter1908 su Fcinter1908:

Botis 6,5 Non può nulla sui gol del Viktoria Plzen, per il resto dà tranquillità alla squadra facendosi sentire con personalità.

Zanotti 7 L'ammonizione presa dopo pochissimi minuti lo frena, e nel primo tempo si preoccupa soprattutto della fase difensiva. Nella ripresa alza il suo raggio di azione e diventa un fattore.

Guercio 7 Preciso e puntale, non sbaglia un intervento.

Fontanarosa 6 Qualche sbavatura dovuta all'eccesso di sicurezza, ma guida il reparto con la solita autorevolezza. Sfortunato in occasione dell'autogol. (dal 36' st Stabile sv)

Pelamatti 6,5 Nei primi minuti il Viktoria Plzen attacca per lo più dalle sue parti e va in sofferenza. Cresce quando può attaccare, confeziona l'assist per il terzo gol di Iliev.

Andersen 7 Fisicità e intensità in mezzo al campo, si fa sentire sia in fase offensiva che in quella difensiva. Sfiora il gol e propizia la terza rete dell'Inter.

Bonavita 6 Chivu lo richiama continuamente, chiedendogli più personalità. Cresce con il passare dei minuti, dopo un inizio troppo timido. (dal 22' st Martini 6 Minuti finali)

Grygar 7 Rientro fondamentale in mezzo al campo: recupera palloni e si inserisce. Impreziosce la sua prova con l'imbucata per il quarto gol di Iliev. (dal 34' st Stankovic sv)

Carboni 7,5 Quando si accende è uno spettacolo per gli occhi: le azioni offensive dell'Inter passano tutte dai suoi piedi. Giocate di classe cristallina, gli manca solo il gol. (dal 34' st Zefi sv)

Iliev 9 Protagonista assoluto della partita: 4 gol, un incubo per la difesa del Viktoria Plzen. Firma la prima vittoria in campionato e il passaggio del turno in Youth League con 5 reti in 2 partite: 5 giorni che difficilmente dimenticherà.

Curatolo 6,5 Rincorre gli avversari fin dentro la sua area di rigore, lotta come un leone e sfiora due volte il gol. (dal 22' st Esposito 6 Entra e aiuta la squadra tenendo palloni)

Chivu 7 Mette in campo la miglior formazione possibile e il risultato gli dà ragione. Festeggia nel migliore dei modi il compleanno, ora sotto con il recupero in campionato.