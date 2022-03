Pioli: “Squadra concentrata. Virtualmente abbiamo solo un punto di vantaggio sull’Inter”

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Cagliari-Milan

Alla vigilia della gara contro il Cagliari, Stefano Pioli ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "Tutte le esperienze che abbiamo fatto ci devono servire. In questo momento ogni squadra ha grandi motivazioni e obiettivi da raggiungere, pertanto l'intensità e l'attenzione devono essere al massimo. E questo sarà anche il caso domani contro il Cagliari, una squadra che gioca un calcio molto offensivo. Sono aggressivi nei duelli e nei contrasti e come noi devono raggiungere un grande obiettivo. Dovremo essere più qualitativi di loro, giocare il nostro calcio come sappiamo, cercando di essere continui, attenti e lucidi per tutti i 95 minuti. Ci sono tante soluzioni, e dipenderà di partita in partita. A partire da domani affronteremo diverse avversarie che giocano con la difesa a tre, abbiamo giocatori che possono cambiare posizione per affrontare questi assetti al meglio".