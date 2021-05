Inter campione, Vidal esulta sui social. Piqué lo punge: “Giochi contro gli zoppi…”

Il centrocampista cileno esulta sui social per la vittoria del campionato. Il difensore del Barça lo provoca

Dodici campionati vinti. È questo lo straordinario palmares di Arturo Vidal che con l'Inter conquista così 12 campionati in 15 stagioni. Sui social il centrocampista cileno ha postato un messaggio con l'augurio di vincere altri trofei: "Tanti ottimi colleghi e tanti tifosi da tanti anni, grati a ciascuno di loro che mi hanno accompagnato in ogni risultato. E so che c'è ancora molta storia da raccontare ... ne vogliamo di più".