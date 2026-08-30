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Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta di misura rimediata contro l'Inter: "Contro queste squadre anche se sei perfetto può non bastare. Nel primo tempo abbiamo sbagliato soprattutto a centrocampo, eravamo messi bene, ma quando giocavano palla intorno alla nostra pressione facevamo fatica, come in occasione del gol. Nel secondo tempo, con i cambi, abbiamo letto la partita in maniera diversa, abbiamo alzato il baricentro. Direi che tutto sommato la squadra ha fatto quello che doveva fare, soprattutto nella ripresa. L'Inter ha ottenuto i 3 punti con merito. Gagliardini e Massolin? Siamo una squadra giovane, la nostra politica è chiara: vogliamo inserire qualche giocatore che possa guidare questi giovani nei momenti di tempesta. Penso che Gagliardini, insieme a chi è arrivato tempo fa, ha le carte in regola per guidare questi ragazzi, poi il campo ci dirà se questa squadra può arrivare dove vogliamo arrivare. Oggi sono fiducioso, questi ragazzi al netto dell'avversario cercano di fare tutto quello che proviamo".

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"Ai ragazzi dico che voglio una squadra che deve sempre rimanere aggrappata alla partita. Una squadra che, quando perde, deve saper perdere. Ciò che ci rende orgogliosi è rimanere dentro la partita, al netto dell'avversario. Penso che questa mentalità ti permette di non andare sotto di 2-3 gol nel primo tempo questa sera. Alla fine l'episodio lo porti dalla tua parte. Non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi, abbiamo tracciato la strada, la sconfitta di stasera ce la indica. Siamo consapevoli del campionato che dobbiamo fare".