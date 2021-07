Pres Lenovo: “Inter? Incontro di mentalità vincenti. Questo il nostro obiettivo”

Le parole di Luca Rossi, Presidente di Intelligent Devices Group, Lenovo: "Più che una sponsorizzazione, questo è un incontro di mentalità vincenti"

Luca Rossi, Presidente di Intelligent Devices Group, Lenovo, ha parlato così del rinnovamento della partnership con l'Inter, con il brand che sarà il nuovo sponsor sul retro della maglia nerazzurra: "Sin dalla prima unione, la nostra partnership tecnologica con FC Internazionale Milano ha prodotto miglioramenti tangibili reali nelle prestazioni. Più che una sponsorizzazione, questo è un incontro di mentalità vincenti dedicate al successo continuo sia dentro che fuori dal campo. Concentrati su una visione audace per consentire a tutti una tecnologia più intelligente, siamo ansiosi di continuare a rafforzare la nostra partnership per fare progressi reali nella trasformazione digitale dell'Inter in un club del futuro per la sua prossima generazione di tifosi e una comunità più ampia".