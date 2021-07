Stramaccioni nuovo tecnico dell’Al Gharafa: “Orgoglioso di essere in Qatar”

Nuova avventura in Asia per l'ex allenatore dell'Inter, che nella prossima stagione guiderà la squadra qatariota

Conferenza stampa di presentazione per Andrea Stramaccioni: nuova sfida asiatica per l'ex allenatore dell'Inter che, dopo l'esperienza in Iran sulla panchina dell'Esteghlal, è il nuovo tecnico dell'Al Gharafa, in Qatar. Queste le sue prime parole: "Sono orgoglioso di essere in Qatar e felice di firmare con questo club. Ho una buona conoscenza del calcio asiatico, avendo precedentemente lavorato in Iran. Conosco Jokanovic, l'ex allenatore della squadra. Ho elogiato la Qatar League e il fatto che il Qatar ospiterà la Coppa del Mondo nel 2022 è un qualcosa di incredibile, attira molta attenzione. Giocatori stranieri? I giocatori che sto cercando devono essere compatibili con l'idea e il pensiero dell'Al Gharafa, applicando la filosofia del club in un lavoro continuo e una collaborazione permanente con il direttore sportivo e con il presidente di club".