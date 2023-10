Trevisani: “Immobile nell’Inter di Inzaghi farebbe 30 gol. Qualcuno ha deciso che…”

Nel corso del programma di Cronache di Spogliatoio ‘Fontana di Trevi’, Riccardo Trevisani ha parlato di Ciro Immobile . L'attaccante non sta attraversando un grande momento, per il giornalista è tutta una questione di modulo. "È da qualche mese che non vorrei essere Ciro Immobile perché c'è tutto il mondo del calcio e tifosi, non tifosi, che hanno deciso che i suoi 200 gol non contano più niente e che la sua carriera è terminata".

"Ciro Immobile ha 33 anni, è un giocatore che può avere ancora 3-4 di carriera al massimo livello. Quando si parla di Ciro immobile e del fatto che non stia facendo bene, bisognerebbe analizzare il perché non fa bene. Perché non è un centravanti da 4-3-3, perché con Simone Inzaghi nel 3-5-2 attaccando la profondità ha fatto 30 gol all'anno per varie stagioni ne avrebbe fatti anche all'Inter con Inzaghi quest'anno o in altre squadre che giocano in maniera diversa. Ha bisogno di giocare in uno spartito che gli si addica. Dare per finito a 33 anni uno che ha segnato 30 gol a campionato, mi sembra veramente sbagliato e da ingrati".