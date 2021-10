Youth League, Shakhtar Donetsk-Real Madrid 3-2: ucraini primi in attesa dell’Inter

La formazione ucraina batte i pari età madrileni e si porta momentaneamente in testa al girone D di Youth League

Finisce 3-2 la sfida tra Shakhtar Donetsk e Real Madrid, l'altra gara di Youth League del girone D. Spagnoli in vantaggio dopo 10 minuti con Gonzalez, ma i padroni di casa pareggiano alla mezz'ora con Glushchenko. Finale di primo tempo concitatissimo: Ballestreros riporta in avanti i madrileni al 41', un minuto dopo Siheiev riporta il punteggio in parità, al 45' Hulko completa la rimonta degli ucraini. Con questi 3 punti lo Shakhtar sale a quota 6 in classifica, in prima posizione, in attesa del risultato di Inter-Sheriff.